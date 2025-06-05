Аэропорт Калуги приостановил работу

В Росавиации сообщили о временных ограничениях в аэропорту Калуги

В Калуге для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов ограничили работу аэропорта Грабцево. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 5:00.

На этом фоне замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Обычно начисления происходят автоматически. Однако есть и случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от компенсации. На фоне участившихся случаев задержки рейсов из-за атак дронов, покупка страхового полиса — это единственный инструмент по возвращению расходов в случае срыва перелета, подчеркнул эксперт.

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