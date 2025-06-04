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Московские врачи отправили мать с больным сыном к гадалке, выманившей у них 2,4 млн рублей

РЕН ТВ: в Москве врачи отправили женщину с больным сыном к гадалке
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Depositphotos

В Москве женщина с сыном, больным ДЦП, по совету врачей обратилась к гадалке и потеряла 2,4 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все началось в октябре 2024 года, когда врачи столичной больницы, не сумев помочь мальчику с ДЦП и эпилепсией, порекомендовали его 32-летней матери обратиться к «целительнице» в Подмосковье. Гадалка, к которой обратилась женщина, сразу диагностировала у нее «порчу» и начала серию «очищающих обрядов».

Мать больного ребенка поверила злоумышленнице и начала отдавать ей деньги и ювелирные украшения за «магические» предметы и обряды.

Гадалка запретила матери мальчика обращаться к врачам, поссорила ее с родственниками и заставила переехать, на что жертва потратила еще 226 тыс. руб. Общий ущерб составил 2,4 млн руб.

Женщина осознала обман лишь 3 июня текущего года и обратилась в полицию. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее в Муроме пенсионерка лишилась 600 тысяч рублей, пытаясь снять порчу с себя и сына.

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