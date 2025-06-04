В Рособрнадзоре сообщили, сколько человек удалили с ЕГЭ

Рособрнадзор сообщил об удалении с ЕГЭ 483 человек

За время основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который начался 23 мая, общее количество удаленных участников составило 483. Об этом рассказали ТАСС в Рособрнадзоре.

В ведомстве уточнили, что 153 человека удалили за наличие телефона, 283 — за наличие справочных материалов (шпаргалок).

Кроме того, среди самых распространенных причин для отстранения участников от участия в ЕГЭ в Рособрнадзоре назвали вынос из аудитории контрольных измерительных материалов.

До этого в ведомстве рассказали, что размещение заданий Единого государственного экзамена в интернете относится к нарушениям. Поэтому работы выпускников, которые опубликуют свои задания в сети, аннулируют.

31 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об отсутствии предложений по альтернативам ЕГЭ. Он подчеркнул, что надо предложить что-то взамен, прежде чем отменять существующую модель.

Ранее в Госдуме сообщили, что мошенники хотят заработать на страхах школьников перед ЕГЭ.