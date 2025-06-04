Сын россиянки, которую мошенники заставили взорвать в себе петарду, отдает долги матери

Семья пожилой женщины, у которой мошенники выманили 2,5 млн рублей и заставили взорвать в себе петарду, до сих пор рассчитывается с долгами. Об этом сообщает ИА Regnum.

Родственники пенсионерки, над которой издевались телефонные мошенники, до сих пор выплачивают долги по кредитам. Аферисты заставили москвичку оформить в банках несколько займов на общую сумму 2,5 млн рублей и изувечить себя.

«Я потихоньку разбираюсь с долгами. Уже почти полтора года оплачиваю мамины кредиты. Но мы стараемся не поднимать в семье эту тему. Стараемся забыть как страшный сон», — поделился сын женщины, Александр.

Злоумышленники запугали женщину якобы угрозой сбережениям и убедили перевести средства на «безопасный счет». Муж пострадавшей также включился в происходящее — они вместе ездили по банкам и брали кредиты. Кроме того, москвичку заставили сделать несколько татуировок, а затем вставить в себя петарду и взорвать ее. Женщина не смогла объяснить полиции, как злоумышленники убедили ее сделать это.

Ранее студентка из Омска хотела получить письмо по почте и лишилась 7,5 млн рублей.