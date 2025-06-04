Появилось видео задержания ОПГ, вымогавшей деньги у бойцов СВО в Калининграде

Появилось видео задержания сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) в Калининграде шести человек, причастных к вымогательствам у участников СВО. Ролик опубликовало РИА Новости.

На кадрах показаны сотрудники ФСБ и лежащие злоумышленники, на которых надевают наручники.

4 июня в Калининградской области была задержана организованная группа из шести человек, в том числе адвокат, подозреваемых в вымогательстве денег, автомобилей и недвижимости у военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ФСБ и следователи зафиксировали факты применения насилия и незаконного удержания для принуждения к выплатам. В ходе обыска у задержанных изъяты цифровые устройства, документы и предметы, подтверждающие преступную деятельность, включая сведения о заказных поджогах и других преступлениях против личности. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступлений. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

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