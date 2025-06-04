Стало известно о случае заболевания корью в московской академии

Случай заболевания корью зафиксировали в московской Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ (ВАВТ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, в настоящее время среди студентов и преподавателей экстренно собирают данные о вакцинации от кори. Администрация также разослала учащимся сообщения, где просит срочно предоставить соответствующий анамнез. Подчеркивается, что официально о случившемся в академии пока не объявляли.

В мае стало известно, что более трех тысяч студентов гуманитарного корпуса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова перевели на дистанционный формат занятий после подтвержденного случая заболевания корью у студента. В столичном управлении Роспотребнадзора уточнили, что корь обнаружили у студента 1 курса филологического факультета.

Ранее российский врач развеяла популярные мифы о прививках.