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В квартире жителя Барнаула обнаружили GSM-шлюзы телефонных мошенников

Полиция нашла два GSM-шлюза телефонных мошенников в квартире жителя Барнаула
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Сотрудники правоохранительных органов установили 42-летнего жителя города Барнаул в Алтайском крае, разместившего в своей квартире два GSM-шлюза. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, мошенники, которые находятся за пределами России, могли совершить не один десяток преступлений, используя данное оборудование.

Уточняется, что в результате действий аферистов пострадала 46-летняя жительница города Новочебоксарска в Чувашии. В 2024 году она перечислила неустановленным лицам свыше 1,4 млн рублей, взятых в кредит. При этом женщина думала, что таким образом спасает их на «безопасном счете».

GSM-шлюзы в квартире барнаульца использовались как минимум в 50 случаях мошенничества на сумму более 10 млн рублей.

Мужчина признался в обслуживании оборудования. За эту деятельность он получал $60 в месяц.

До этого финансист Максим Семов рассказал, что мошенники обманывают подростков с помощью онлайн-игр. Так, несовершеннолетним предлагают за крупную сумму игровой валюты сфотографировать банковскую карту родителей или переслать код из СМС.

Ранее московская прокуратура назвала 5 правил защиты от телефонных мошенников.

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