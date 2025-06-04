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В Москве пройдет Неделя рекламы

На НРФ'9 и Неделе моды в Москве ожидают более 5 тысяч гостей
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Пресс-служба Центра развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК)

Национальный рекламный форум (НРФ'9) и Неделя моды пройдут в Москве с 11 по 14 ноября 2025 года, сообщает оргкомитет форума.

Ожидается, что на мероприятия приедут более 5 тыс. гостей.

Традиционно в течение 4 дней представители агентств, брендов, технологических компаний и медиахолдингов проведут дискуссии по различным направлениям рекламной отрасли.

В первый день основной программы НРФ'9 участники обсудят перспективы развития отечественных брендов и эффективность традиционных медиаинструментов. Основное внимание во второй день уделять креативной механике рекламных кампаний. Также 13 ноября пройдет награждение победителей 35-го конкурсного сезона Red Apple.

Главным событием НРФ'9 станет «Ночь пожИИрателей рекламы», в рамках которой в главном зале «КАРО 11 Октябрь» состоится демонстрация современных и технологичных кампаний.

Генеральный информационный партнер мероприятий — Rambler&Co.

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