Врач объяснила, как эффективно восполнить дефицит витамина D в организме

Одним из естественных способов получения витамина D является ультрафиолетовое излучение. Достаточно ежедневно проводить на солнце 15-30 минут с открытым лицом и руками. Однако в условиях северных широт солнечного света зачастую недостаточно. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

Что касается пищевых источников, по ее словам, витамин D содержится в жирных сортах рыбы (лосось, скумбрия, сельдь), в рыбьем жире, яичных желтках, молочных продуктах повышенной жирности, а также в лесных грибах. Однако для покрытия суточной потребности необходимо употреблять нереально большое количество этих продуктов — например, 20 яичных желтков или 800 г лосося, отметила специалист.

«Аптечные формы витамина D холекальциферол и эргокальциферол в виде таблеток, капель или капсул являются наиболее надежным способом коррекции дефицитных состояний. Однако их бесконтрольный прием крайне опасен. Оптимальную дозировку должен подбирать врач», — подчеркнула Тананакина.

Профессор Джастин Стеббинг, эксперт в области биомедицинских наук из Университета Англии Раскина до этого говорил, что поддержание нормального уровня витамина D в организме потенциально снижает риск развития рака кишечника.

По словам ученого, лабораторные исследования также показали, что это питательное вещество играет важную роль в борьбе с воспалением тканей и регулирует рост клеток.

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