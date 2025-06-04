На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Самаре лифт с мальчиком в кабине сорвался с высоты

В Самаре в доме упал лифт с ребенком
close
Shutterstock/BestPhotoPlus

Ребенок попал в больницу после падения лифта в Самаре. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

Инцидент произошел в доме на улице Тухачевского. По данным Telegram-канала, кабина с 11-летним мальчиком внутри сорвалась с небольшой высоты.

После произошедшего лифт заблокировался, мальчика пришлось вызволять специалистам.

«По предварительным данным, мальчик в порядке, но его отправили на осмотр в больницу им. Середавина», – сообщается в публикации.

В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Подобный случай до этого произошел в пансионате Петербурга, где десять постояльцев застряли в лифте. Когда люди зашли в кабину на первом этаже и стали нажимать на кнопки, произошел сбой системы. Люди опустились на -1 этаж, лифт заблокировался.

В результате из-за недостатка кислорода одному человеку стало плохо. Позже постояльцев освободили сотрудники МЧС.

Ранее в Астрахани ребенок пострадал при падении лифта.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами