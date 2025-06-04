В Самаре лифт с мальчиком в кабине сорвался с высоты

В Самаре в доме упал лифт с ребенком

Ребенок попал в больницу после падения лифта в Самаре. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

Инцидент произошел в доме на улице Тухачевского. По данным Telegram-канала, кабина с 11-летним мальчиком внутри сорвалась с небольшой высоты.

После произошедшего лифт заблокировался, мальчика пришлось вызволять специалистам.

«По предварительным данным, мальчик в порядке, но его отправили на осмотр в больницу им. Середавина», – сообщается в публикации.

В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Подобный случай до этого произошел в пансионате Петербурга, где десять постояльцев застряли в лифте. Когда люди зашли в кабину на первом этаже и стали нажимать на кнопки, произошел сбой системы. Люди опустились на -1 этаж, лифт заблокировался.

В результате из-за недостатка кислорода одному человеку стало плохо. Позже постояльцев освободили сотрудники МЧС.

Ранее в Астрахани ребенок пострадал при падении лифта.