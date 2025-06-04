Россиянам назвали упражнения, которые укрепят корпус

Специальная тренировка для корпуса в положении стоя поможет эффективно укрепить его, а также развить равновесие и устойчивость. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, можно выполнять марш с гантелями и поднимать их вверх, сгибая руки в локтях, и опускать обратно. Это укрепит плечи, бицепсы и мышцы кора. Еще одно упражнение — шаговый привод, для этого из положения стоя нужно поднимать одну ногу, согнуть ее в колене и опустить обратно, делая шаг вперед. Оно поможет улучшить координацию, укрепить квадрицепсы, ягодицы и мышцы кора.

Специалисты также советуют выполнять статический захват гантели стоя на коленях.

«Встаньте на колени, держа гантель в одной руке. Задержитесь в этом положении, сохраняя спину прямой», — уточнили в сообщении.

Так можно укрепить плечи, руки и мышцы кора и развить статическую выносливость.

До этого эксперты говорили, что тренировка с гантелями и собственным весом поможет укрепить мышцы кора. Так, например, боковая планка поможет укрепить косые мышцы живота. Чтобы усложнить его, можно прижать гантель к верхнему бедру или поднять верхнюю ногу в воздух. Кроме того, эффективной является планка с касанием пальцами ног — она задействует плечи, руки, верхнюю часть груди, верхнюю часть спины и корпус.

Ранее тренеры назвали лучшие упражнения на квадрицепсы.