Московский суд лишил американца прав за езду в нетрезвом виде

Суд в Москве вынес решение в отношении гражданина США, который сел пьяным за руль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы административного дела.

По версии следствия, бывший полицейский из Техаса ехал по улице столицы в состоянии алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что в его крови содержалось 0,559 мг/л алкоголя. О подробностях инцидента не сообщается.

На судебном заседании иностранец признался, что утром в тот день он действительно пил спиртное и сел за руль в таком состоянии.

В результате американца обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Помимо этого, его лишили прав на 1,5 года.

«Его действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст. 264.1 УК РФ), поэтому он был привлечен только к административной ответственности», – сообщается в публикации.

Решение вступило в силу, обжаловать его иностранец не стал.

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