На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Московский суд лишил американца прав за езду в нетрезвом виде

В Москве суд назначил штраф гражданину США за пьяное вождение
close
Shutterstock

Суд в Москве вынес решение в отношении гражданина США, который сел пьяным за руль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы административного дела.

По версии следствия, бывший полицейский из Техаса ехал по улице столицы в состоянии алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что в его крови содержалось 0,559 мг/л алкоголя. О подробностях инцидента не сообщается.

На судебном заседании иностранец признался, что утром в тот день он действительно пил спиртное и сел за руль в таком состоянии.

В результате американца обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Помимо этого, его лишили прав на 1,5 года.

«Его действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст. 264.1 УК РФ), поэтому он был привлечен только к административной ответственности», – сообщается в публикации.

Решение вступило в силу, обжаловать его иностранец не стал.

Ранее в Самарской области задержанная за пьяную езду женщина покусала полицейского.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами