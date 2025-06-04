Синоптик рассказал о погоде в Москве 4 июня

Кратковременные дожди, температура до +22°C ожидаются в Москве 4 июня

Кратковременные дожди, температура до +22°C ожидаются в Москве 4 июня. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в течение суток в московском регионе будет наблюдаться циклон.

В Москве и по Московской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха +19°C — +22°C, по области +18°C — +23°C.

Тишковец отметил, что показания барометров будут медленно расти и составят 747 мм ртутного столба.

Накануне синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что жаркая погода вернется в Москву уже на предстоящих выходных. Воздух прогреется до +30°C.

Также руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в течение всей текущей недели в столичном регионе будет постепенно расти температура воздуха, и уже к будущему понедельнику перешагнет отметку в +30 °C.

Ранее юрист напомнил о правах сотрудников и особых условиях труда в жаркую погоду.