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Общество
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В Кемеровской области задержали подростка по подозрению в подготовке теракта

ФСБ: в Кузбассе подростка задержали за попытку поджога на железной дороге
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Кемеровской области подросток задержан за попытку поджога на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«Сотрудниками линейного отдела полиции задержан подросток при осуществлении им фотосъемки локомотивов, находящихся на железнодорожных путях. При себе у него имелась емкость с зажигательной жидкостью, перчатки и балаклава», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что несовершеннолетний был задержан на станции Прокопьевск Западно-Сибирской железной дороги. Он действовал по заданию неустановленного лица, с которым связывался через Telegram.

Подросток должен был поджечь локомотив, чтобы воздействовать на органы власти РФ с целью принятия решения о прекращении участия российских военных в специальной военной операции на территории Украины.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта.

До этого в Петербурге сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в поджоге оборудования на железнодорожной станции, юноши действовал по заданию «кураторов».

Ранее в Железнодорожном школьник пытался поджечь отдел полиции по указанию мошенников.

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