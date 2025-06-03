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Общество
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Иностранцу вынесли приговор за нападение на людей с ножом в аэропорту Красноярска

В Красноярске суд отправил на лечение иностранца, напавшего на людей с ножом
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Shutterstock

Иностранец напавший на двух мужчин в аэропорту Красноярска, избежал колонии и попал в психлечебницу. Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.

Инцидент произошел в январе 2025 года в здании красноярского аэропорта. Сначала обвиняемый похитил в одном из кафе бутылку коньяка и нож, а затем стал преследовать двоих мужчин, одному из которых нанес ножом повреждения в области головы, шеи и грудной клетки, причинив легкий вред здоровью. Второй жертве удалось скрыться.

Злоумышленника поймали правоохранители и посетители аэропорта. Было возбуждено дело по двумя статьям, но у иностранца выявили психиатрическое заболевание, и суд назначил ему принудительные меры медицинского характера.

Ранее подозреваемую в нападении с ножом в Гамбурге принудительно отправили лечиться.

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