Россиянин из мести сжег квартиру бывшей жены, пока она была на работе

В Тюмени вынесен приговор местному жителю, который облил горючим и поджег квартиру бывшей жены, пока она была на работе. Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел 31 декабря 2022 года, обвиняемый разводился с женой и решил отомстить женщине. Пока она была на работе, мужчина облил горючей жидкостью мебель в ее квартире и поджег.

Огонь уничтожил обстановку и имущество потерпевшей, общий ущерб составил более одного миллиона рублей. По факту поджога было возбуждено уголовное дело, обвиняемый получил 2,5 года исправительных работ. Суд также обязал его выплатить компенсацию морального вреда, причиненного потерпевшей, в сумме 1,5 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Воронежской области мужчина из любопытства поджег автомобиль. Мужчина признался, что хотел провести эксперимент и проверить, загорится ли машина от колеса. Транспортное средство выбрал случайно, нашел пенопласт, подложил его под колесо и поджег. Увидев, что колесо расплавилось, но кузов не загорелся, он поспешил скрыться.

Ранее пьяный россиянин поджег автомобиль соседки после драки с ее мужем.