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Общество
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Минэнерго РФ следит за энергоснабжением в Запорожской и Херсонской областях

Минэнерго взяло на контроль энергоснабжение в Запорожской и Херсонской областях
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Depositphotos

Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением энергоснабжения в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Как указали в министерстве, в результате внешнего воздействия в ночь на 3 июня были обесточены объекты магистрального и распределительного электросетевого комплекса.

Сейчас идут аварийные работы. Специалисты проверяют линии электропередачи и оборудование подстанций. Согласно сообщению Минэнерго, для возобновления подачи электроэнергии используют дизельные генераторы и дополнительные бригады из соседних регионов. В Запорожскую и Херсонскую области направили профильных экспертов из Москвы.

В ведомстве уточнили, что социально значимые объекты подключаются к резервным источникам питания.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что более 220 тысяч жителей региона остались без электроснабжения из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, без света и воды остались жители девяти муниципальных округов, всего — 288 населенных пунктов.

3 июня свыше 600 тыс. абонентов в 457 поселениях Запорожской области остались без электроэнергии в результате аварийного отключения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Возникшие в результате атак возгорания уже ликвидировали, на месте в данный момент работают энергетики.

Ранее Путин поручил предоставить участки жителям новых регионов.

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