Парализованная женщина влюбилась в лже-врача, который убедил ее взять кредит и скрылся

В Китае лже-врач влюбил в себя парализованную женщину и исчез с ее деньгами

В Китае парализованная женщина влюбилась в лже-врача во время реабилитации и пожалела. Мужчина воспользовался ее симпатией, женился на ней, убедил взять кредит, после чего скрылся с ее деньгами. 31-летняя Ли Шансюань из провинции Хэбэй поделилась своей историей в соцсетях. Внимание на нее обратило издание South China Morning Post.

Женщина рассказала, что с 2013 года после авиакатастрофы её парализовало ниже пояса, с тех пор она передвигается только на инвалидном кресле. Во время одной из реабилитаций она познакомилась в соцсетях с мужчиной по фамилии Дин. Он представился хирургом, который работает в больнице, но планирует оставить медицину ради бизнеса. Новый знакомый быстро добился расположения Ли. Женщина влюбилась и забеременела. Пара сыграла свадьбу.

Через два месяца после торжества мужчину задержали по подозрению в домогательствах в отношении коллеги, но Ли внесла за него внушительный залог и его отпустили. Позже, по словам потерпевшей, муж много раз требовал у нее денег. И если она отказывала, бил и выгонял ее из дома. На поздних сроках беременности, как утверждает Ли, супруг заставил ее взять кредит в размере трех миллионов юаней (более 30 млн рублей) якобы на развитие бизнеса.

После рождения ребенка, мужчина подал на развод, отказался от опеки над сыном и прервал все общение с бывшей женой и ее семьей. Позже Ли узнала, что бывшего мужа уволили со стажировки в больнице за домогательства. Также женщина выяснила, что он так и не получил лицензию врача. Дин действительно получал медицинское образование, но университет не окончил.

Сейчас Ли судится с экс-супругом за то, чтобы он самостоятельно погашал кредит, который она взяла на себя ради его бизнеса. Потерпевшая утверждает, что мужчина не занимался и не занимается предпринимательством.

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