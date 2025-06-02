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В хинкали, продающихся в Подмосковье, обнаружили листерии

SHOT: в хинкали «Ложкарев», продающихся в Московской области, нашли листерии
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Vitaliy Karimov/Shutterstock/FOTODOM

В хинкали «Ложкарев», которые продают в Московской области, якобы обнаружили листерии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.

Бактерии, как пишет канал, нашли в продукции, представленной в магазинах «Магнит», «Лента» и других.

Это выяснилось после проверки проб, взятых на предприятии в столичном регионе. Уточняется, что листериоз характеризуется такими симптомами, как тошнота, диарея, боли в мышцах и повышенная температура.

Как стало известно журналистам, производителя хинкали оштрафовали на 300 тысяч рублей.

До этого SHOT, ссылаясь на источники, писал, что в индейке производителя ООО «Индюшкин двор» было обнаружено превышение лекарственного препарата монензина, а в ветчине «Владимирского стандарта» были выявлены следы противовоспалительного медикамента — диклофенака.

В молочных сосисках АО «Сочинский мясокомбинат» нашли следы использования ферментного препарата трансглютаминазы (мясной клей, который снижает себестоимость производства мясной продукции). Кроме того, в курином шницеле от ОАО «Волжанин» якобы была найдена сальмонелла, пишет SHOT.

Ранее россиян предупредили об опасности кофе из автомата.

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