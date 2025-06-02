Минприроды Белоруссии зафиксировало утечку нефтепродуктов в Гомельской области

Минприроды Белоруссии: нефть утекла из нефтепровода «Дружба» в Гомельской области

На юго-западе Гомельской области Белоруссии зафиксирована утечка нефтепродуктов из магистрального нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.

По информации ведомства, инцидент локализован, попадания загрязнений в водные объекты не выявлено. Сообщается, что утечка произошла вблизи населенного пункта Акулинка (Мозырский район).

«Аварийной службой ОАО «Гомельтранснефть «Дружба» проводятся аварийно-восстановительные работы, ведется откачка нефтепродуктов», – говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли представители Мозырской районной инспекции природных ресурсов, Мозырского РОЧС, Проматомнадзора, районного центра гигиены и эпидемиологии, а также районного исполнительного комитета.

Причины аварии уточняются. В настоящее время ведется оценка площади и степени загрязнения почвы, разрабатываются дополнительные меры по устранению последствий инцидента.

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