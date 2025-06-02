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Мужчину искусали постельные клопы после ночи в отеле

Metro: британец пожаловался на укусы постельных клопов после ночевки в отеле
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SWNS

В Англии мужчина был искусан постельными клопами после ночи в отеле, пишет Metro.

Житель Харвича Уильям Кумбер утверждает, что получил более 30 болезненных укусов после ночевки в отеле Waverley в Грейт-Ярмуте. Уильям останавливался в трехзвездочном отеле вместе с семьей шурина 25 мая. Он заметил укусы сразу после возвращения домой, но сначала принял их за следы от комаров или мошек. Лишь после того, как выложил фотографии в одном из онлайн-чатов, ему предположили, что это могут быть укусы постельных клопов .

«Испытываю постоянный зуд, боль при движении и страх, что они все еще со мной. Я даже надеваю несколько слоев одежды на ночь», — рассказал британец.

По возвращении домой Уильям постирал всю одежду и провел глубокую обработку кровати паром. Также он обратился к врачу, где медсестра констатировала «множественные укусы» и порекомендовала использовать гидрокортизон и антигистаминные препараты.

Также Кумбер сообщил о происшествии в городской совет Грейт-Ярмута и потребовал от отеля извинений и компенсации, подчеркнув, что хочет «исправить ситуацию, а не мстить».

Однако администрация отеля отрицы отрицает наличие постельных клопов . После обращения властей специалисты городского совета провели тщательную проверку: осмотрены номер, в котором останавливался Уильям, а также соседние и расположенные этажом ниже.

«Эксперты ничего не нашли. Все комнаты проверены, никаких следов постельных клопов выявлено не было», - заявили представители отеля.

Ранее ночевавшая в гостинице женщина проснулась из-за мыши, бегавшей по ее лицу.

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