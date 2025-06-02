На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Названы способы, которые помогут быстро избавиться от боли в мышцах после тренировок

Врач Катулин: массаж поможет быстро избавиться от боли в мышцах после тренировок
close
Freepik.com

Контрастный душ и массаж помогут быстро справиться с мышечной болью, которая возникает после тренировок на фоне образования молочной кислоты и увеличения числа свободных радикалов. Об этом «Москве 24» рассказал спортивный врач, травматолог Артем Катулин.

По его словам, контрастный душ поможет организму испытать шок, что будет стимулировать восстановление мышц и улучшит лимфодренаж, выводящий из организма вредные вещества. Врач уточнил, что сеанс массажа будет действовать по этому же принципу.

«При регулярной физической активности важно контролировать уровень микро- и макроэлементов, в частности, цинка и магния. Они ускоряют процессы восстановления», — добавил Катулин.

Заведующий отделением физиотерапии и лечебной физкультуры, мануальный терапевт и остеопат Европейского Медицинского Центра (EMC) Илья Михаленко до этого рассказал «Газете.Ru», что иглоукалывание, а именно метод сухих игл, может помочь при различных болях в мышцах. В основе метода сухой иглы лежит воздействие на мышечную ткань и фасцию — специальную оболочку, которая окружает мышцу. Традиционное иглоукалывание построено в основном на воздействии на биологически активные точки. Сухая игла проникает внутрь мышцы, проходя фасцию и мышечные волокна, тем самым нормализуя тонус мышц.

Ранее были созданы искусственные мышцы, работающие под водой без батарей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами