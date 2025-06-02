Названы способы, которые помогут быстро избавиться от боли в мышцах после тренировок

Врач Катулин: массаж поможет быстро избавиться от боли в мышцах после тренировок

Контрастный душ и массаж помогут быстро справиться с мышечной болью, которая возникает после тренировок на фоне образования молочной кислоты и увеличения числа свободных радикалов. Об этом «Москве 24» рассказал спортивный врач, травматолог Артем Катулин.

По его словам, контрастный душ поможет организму испытать шок, что будет стимулировать восстановление мышц и улучшит лимфодренаж, выводящий из организма вредные вещества. Врач уточнил, что сеанс массажа будет действовать по этому же принципу.

«При регулярной физической активности важно контролировать уровень микро- и макроэлементов, в частности, цинка и магния. Они ускоряют процессы восстановления», — добавил Катулин.

Заведующий отделением физиотерапии и лечебной физкультуры, мануальный терапевт и остеопат Европейского Медицинского Центра (EMC) Илья Михаленко до этого рассказал «Газете.Ru», что иглоукалывание, а именно метод сухих игл, может помочь при различных болях в мышцах. В основе метода сухой иглы лежит воздействие на мышечную ткань и фасцию — специальную оболочку, которая окружает мышцу. Традиционное иглоукалывание построено в основном на воздействии на биологически активные точки. Сухая игла проникает внутрь мышцы, проходя фасцию и мышечные волокна, тем самым нормализуя тонус мышц.

Ранее были созданы искусственные мышцы, работающие под водой без батарей.