В Брянской области начали демонтаж фрагментов рухнувшего моста

МЧС: на месте ЧП с поездом в Брянской области ведут демонтаж фрагментов моста

На месте обрушения моста в Брянской области ведутся работы по демонтажу фрагментов сооружения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА Новости.

«Привлекается 2 ремонтно-восстановительных поезда и 2 единицы инженерной техники, которые проводят работы по демонтажу фрагментов моста и освобождению железнодорожного полотна от сошедших с рельсов локомотива и вагонов», — говорится в сообщении.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Еще семь человек спасти не удалось.

Ранее в сети появилось одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения моста в Брянской области.