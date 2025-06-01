В Татарстане годовалый мальчик захлебнулся в автомобильной покрышке

В Нурлатском районе Татарстана устанавливаются обстоятельства несчастного случая с малолетним ребенком, спасти мальчика не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале «ТатМедиа».

Инцидент произошел в селе Ерыкла, годовалый мальчик остался без присмотра взрослых и упал в наполненную водой автомобильную покрышку. Ребенок захлебнулся. Спасти его не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на Алтае двухлетняя девочка упала в лужу и захлебнулась. Она вышла за территорию частного дома и упала в огромную лужу, выбраться из воды самостоятельно ребенок не смог. Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в медицинское учреждение, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Похожий случай произошел в Свердловской области, девятилетний мальчик пошел в магазин и по дороге провалился в неогороженную яму глубиной два метра, наполненную ледяной водой. Спустя час родители, не дождавшись возвращения сына, отправились его искать. Мальчика нашли без сознания, он был доставлен в местную больницу, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось.

Ранее в Курской области рыбаки спасли тонувшего семилетнего мальчика.