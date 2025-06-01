На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Татарстане годовалый мальчик захлебнулся в автомобильной покрышке

В Татарстане ребенок упал в автомобильную покрышку с водой и захлебнулся
close
МЧС России

В Нурлатском районе Татарстана устанавливаются обстоятельства несчастного случая с малолетним ребенком, спасти мальчика не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале «ТатМедиа».

Инцидент произошел в селе Ерыкла, годовалый мальчик остался без присмотра взрослых и упал в наполненную водой автомобильную покрышку. Ребенок захлебнулся. Спасти его не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на Алтае двухлетняя девочка упала в лужу и захлебнулась. Она вышла за территорию частного дома и упала в огромную лужу, выбраться из воды самостоятельно ребенок не смог. Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в медицинское учреждение, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Похожий случай произошел в Свердловской области, девятилетний мальчик пошел в магазин и по дороге провалился в неогороженную яму глубиной два метра, наполненную ледяной водой. Спустя час родители, не дождавшись возвращения сына, отправились его искать. Мальчика нашли без сознания, он был доставлен в местную больницу, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось.

Ранее в Курской области рыбаки спасли тонувшего семилетнего мальчика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами