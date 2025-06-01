В Брянской области создали оперативный штаб после ЧП с мостом и поездом

Минтранс: в Брянской области создан оперштаб в связи с обрушением моста

В Брянской области создан оперативный штаб для координации действий РЖД и МЧС. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ

«На базе Ситуационного центра Минтранса России создан оперативный штаб для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, в связи с произошедшими событиями в Брянской области», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что Ситуационный центр также контактирует с брянскими властями.

31 мая в Брянской области на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд №86 из Климова в Москву: его завалили конструкции. По последним данным, при крушении пострадали более 40 человек, еще четверо получили травмы, несовместимые с жизнью.

Московская железная дорога заявила в своем Telegram-канале, что автомобильный мост в Брянской области рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил информацию о ЧП. По его словам, в районе одного из участков федеральной автодороги А240 случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава.

Ранее в Верховной раде Украины прокомментировали подрыв моста в Брянской области.