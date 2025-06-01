В Москве с 1 июня изменились тарифы на проезд в городском транспорте

В Москве с 1 июня 2025 года изменилась стоимость билетов на проезд в городском транспорте и стоимость эвакуации автомобилей, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Стоимость разовой поездки на метро, МЦД, МЦК в Москве по билету «Кошелек» на карте «Тройка» теперь составляет 67 рублей, а в пригороде – 90 рублей.

В Дептрансе отметили, что биометрия осталась самым выгодным способом оплаты проезда (63 рубля). Всего, по данным Дептранса, оплатой по биометрии пользуются более 400 тыс. пассажиров.

Стоимость поездок по иным билетам по тарифу «Кошелек», «Единым» с лимитом и при оплате банковской картой изменилась на 4-6 рублей.

Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта по-прежнему бесплатные. При поездках с использованием нескольких видов транспорта выгоднее всего использовать тариф «90 минут». Стоимость проездных билетов без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней остается одной из самых низких среди крупных российских городов.

Также в Дептрансе отметили, что с 1 июня в Москве изменилась стоимость перемещения и хранения транспортных средств. При этом она остается ниже фактических затрат города на эвакуацию. Также на 2 руб. (с 5 до 7 руб. за участок) проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы. Проезд остается бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменилась.

С 2011 года изменение тарифов на проезд в столице существенно ниже уровня инфляции. Сами тарифы являются одними из самых доступных среди крупных городов России, несмотря на то что именно в столице пассажиры городского транспорта совершают самые длинные и мультимодальные поездки.

В Дептрансе подчеркнули, что полученные от индексации тарифов средства направляются на обеспечение качественной и надежной работы городского транспорта, дальнейшее обновление инфраструктуры, развитие пассажирских сервисов и билетной системы.