Пожар в заповеднике Липецкой области локализован на 500 га

МЧС: пожар в заповеднике в Липецкой области локализован на площади 500 гектаров

Пожар в биосферном заповеднике в Усманском районе Липецкой области удалось локализовать. Об этом сообщает в своем Telegram-канале региональное управление МЧС.

По данным ведомства, ограничить распространение огня сотрудники оперативных службы смогли в 22:00 на площади в 500 га.

«Площадь отдельных очагов горения не превышает 5 гектар. Угроза распространения огня отсутствует», — заявили в МЧС.

Там уточнили, что в борьбе с огнем участвуют 280 человек и 94 единицы техники.

Пожар на территории заповедника в Липецкой области начался 29 мая. Пламя быстро распространилось на площади около 300 га из-за сильного ветра. На территории биосферного заповедника в Усманском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. К тушению привлекли вертолетную группу и самолет Ил-76.

В субботу, 31 мая, губернатор региона Игорь Артамонов рассказал, что ситуация стабилизировалась: все населенные пункты в зоне риска защищены дополнительными противопожарными полосами шириной в несколько метров.

Ранее бушующие в Забайкалье пожары сняли из космоса.