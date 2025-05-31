На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Хинштейн раскрыл число найденных после атак ВСУ жителей Курской области

Хинштейн: в Курской области нашли почти 1,3 тысячи пропавших из-за атаки ВСУ
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Курской области нашли почти 1,3 тысячи жителей приграничных территорий, которые пропали после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Исходя из официальных баз данных, а также сведений от волонтеров, глав районов и сельсоветов, в конечном счете в реестре значится 2287 человек: 1290 из них удалось найти, установлено примерное местонахождение 421 человека», — написал врио главы региона.

Хинштейн добавил, что в настоящее время остается неизвестной судьба 576 человек. Работа по установлению их местоположения продолжается, подчеркнул врио губернатора Курской области.

29 мая Хинштейн сообщил, что в Россию с территории Украины вернули еще шестерых жителей Курской области. Людей сразу осмотрели медики. В Курскую областную больницу сразу госпитализировали двух человек. Троих забрали домой родственники, еще один человек на данный момент находится в пункте временного размещения, отметил врио губернатора.

Ранее в МИД РФ оценили попытки СМИ назвать вывоз курян ВСУ «эвакуацией».

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами