Хинштейн раскрыл число найденных после атак ВСУ жителей Курской области

В Курской области нашли почти 1,3 тысячи жителей приграничных территорий, которые пропали после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Исходя из официальных баз данных, а также сведений от волонтеров, глав районов и сельсоветов, в конечном счете в реестре значится 2287 человек: 1290 из них удалось найти, установлено примерное местонахождение 421 человека», — написал врио главы региона.

Хинштейн добавил, что в настоящее время остается неизвестной судьба 576 человек. Работа по установлению их местоположения продолжается, подчеркнул врио губернатора Курской области.

29 мая Хинштейн сообщил, что в Россию с территории Украины вернули еще шестерых жителей Курской области. Людей сразу осмотрели медики. В Курскую областную больницу сразу госпитализировали двух человек. Троих забрали домой родственники, еще один человек на данный момент находится в пункте временного размещения, отметил врио губернатора.

Ранее в МИД РФ оценили попытки СМИ назвать вывоз курян ВСУ «эвакуацией».