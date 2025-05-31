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В Красноярске устранили открытое горение на хлебопекарном предприятии

МЧС: на хлебопекарном предприятии в Красноярске ликвидировали открытое горение
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МЧС Красноярского края

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на хлебопекарном предприятии в Красноярске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю.

«Открытое горение ликвидировано», — заявили в ведомстве.

Крупный пожар на хлебопекарном предприятии в Красноярске начался днем 31 мая. Как рассказали в МЧС РФ, площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. При этом из здания самостоятельно эвакуировались 60 человек.

На место происшествия прибыли 50 сотрудников экстренных служб и 17 единиц техники. Однако специалисты некоторое время не могли приступить к ликвидации основного очага возгорания из-за расположенного рядом высокомощного трансформатора, писал Telegram-канал «Борус.Люди». Огнеборцам пришлось ждать электриков, чтобы они отключили питание.

По данным портала NGS24, примерно в 17:03 по местному времени (13:03 мск) в загоревшемся здании произошло частичное обрушение кровли. Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Ранее в Красноярске мужчина попытался сжечь мебельный цех ради мести начальнику.

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