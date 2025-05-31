Хинштейн назвал число опознанных жертв ВСУ в Курской области

Опознана большая часть из 304 погибших из-за преступлений Вооруженных сил Украины жителей Курского приграничья. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«К сожалению, по мере освобождения наших населенных пунктов военные и следователи находят свидетельства варварских преступлений ВСУ. Сегодня установлен факт смерти 304 мирных граждан. Большая часть из них опознана», — написал врио главы региона.

Хинштейн добавил, что в настоящее время продолжается эвакуация тел погибших с пострадавших территорий, чтобы близкие могли достойно проститься со своими родными.

По словам врио губернатора, волонтеры оказали мощную поддержку в этой работе, а также помогли с созданием карты возможных захоронений мирных людей. Хинштейн отметил, что эти данные уже направлены в Главное военное следственное управление.

Также врио губернатора рассказал, что в Курской области удалось установить местонахождение 1290 человек, которые ранее считались пропавшими после военных действий на приграничной территории. По словам Хинштейна, еще о примерном местонахождении 421 жителя появилась достоверная информация, при этом судьба 576 человек остается неизвестной.

Ранее в России предложили расширить буферную зону для Курской области.