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Общество
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В Красноярске произошел крупный пожар в пекарне

Пожар площадью 1500 квадратных метров произошел в пекарне в Красноярске

Крупный пожар произошел в пекарне в Красноярске. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Красноярск».

В материале уточняется, что загоревшееся здание находится на улице Тамбовской.

Как пишет Telegram-канал «Борус.Люди», на место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб. Однако они пока не могут приступить к ликвидации основного очага возгорания, так как рядом с пекарней расположен высокомощный трансформатор.

«[Огнеборцы] ожидают электриков для отключения», — говорится в публикации.

Пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале сообщила, что пламя распространилось на площади 1500 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 60 человек, при этом никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Всего к тушению пожара привлекли 50 сотрудников экстренных служб, уточнили в ведомстве. Специалисты, в свою очередь, задействовали 17 единиц техники.

По данным портала NGS24, из-за возгорания в пекарне произошло частичное обрушение кровли. Его зафиксировали в 17:03 по местному времени (13:03 мск).

Ранее в Донецкой народной республике потушили пожар на газонакопительной станции.

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