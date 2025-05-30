В Иркутской области горит локомотивное депо, сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

По данным пресс-службы ведомства, пожар произошел в городе Тайшете. Огонь удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров.

«К тушению привлечен пожарный поезд. Пострадавших нет. На месте работают 16 специалистов и 7 единиц спецтехники», — говорится в сообщении.

До этого в Нижнем Новгороде произошел крупный пожар в многоквартирном доме на улице Пермякова. Горели балконы с восьмого по девятый этажи и квартира на восьмом этаже.

Позже стало известно, что от возгорания пострадали 13 квартир. Пострадали пять человек, включая одного ребенка. Возгорание тушили 109 огнеборцев и 37 единиц техники.

29 мая МЧС сообщило, что в Гурьевском проезде в Москве произошло возгорание личных вещей и мебели на балконе восьмого этажа многоэтажного жилого дома.

Ранее в Москве на Арбате загорелась крыша ресторана.