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Рособрнадзор утвердил расписание ВПР для школ на 2025/26 учебный год

Рособрнадзор: ВПР в 2025/26 учебном году пройдут с 20 апреля по 20 мая
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Всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах в 2025/26 учебном году пройдут с 20 апреля по 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В документе, зарегистрированном Минюстом РФ 29 мая, утверждены состав участников, сроки и продолжительность их проведения.

ВПР запланированы на период с 20 апреля по 20 мая, при этом конкретную дату проведения проверочной работы по тому или иному предмету школа определяет самостоятельно.

«Проверочные работы в следующем учебном году пройдут в 4-8 и 10 классах. Их продолжительность составит один-два урока (45 или 90 минут)», — уточняется в публикации.

25 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ВПР могут получить статус переводного школьного экзамена. В настоящее время выставление оценки за всероссийские проверочные работы носит рекомендательный характер, также отметил он.

В апреле Рособрнадзор предложил министерству просвещения РФ приравнять ВПР к итоговым контрольным. Эта инициатива направлена на снижение учебной нагрузки на школьников.

Ранее эксперт рассказал об основной схеме мошенников в период ЕГЭ и ОГЭ.

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