Евгений Пополитов вошел в рейтинг «Топ-100 ИТ-лидеров» второй год подряд

Директор департамента автоматизации бизнес-процессов Rambler&Co Евгений Пополитов второй год подряд вошел в рейтинг «Топ-100 ИТ-лидеров», сообщает пресс-служба медиахолдинга.

В компании уточнили, что он подтвердил свой статус одного из ключевых ИТ-лидеров страны.

Церемония награждения премии, которая организована сообществом Global CIO, состоялась в конце мая. В этом году в голосовании участвовало 247 номинантов и 9 327 профессионалов отрасли.

«Повторное признание со стороны профессионального ИТ-сообщества – это большая честь и ответственность. Для меня это, в первую очередь, оценка командных усилий департамента и всей компании Rambler&Co в области цифровой трансформации и автоматизации», - отметил Пополитов.

По его словам, компания видит в этом стимул для дальнейшего развития инновационных решений и укрепления технологической мощи продуктов и сервисов.

Отмечается, что церемония награждения собрала топ-менеджеров крупнейших технологических компаний России. Среди участников были представители ведущих холдингов страны, таких как Сбер, Яндекс, МТС, Ростелеком, VK и другие.

Напомним, рейтинг Global CIO представляет собой общероссийскую инициативу, где оценку дают руководители высшего звена ИТ-отрасли, зарегистрированные в сообществе. Для отбора учитываются значимый вклад в развитие отрасли и лидерские качества. Попадание в список победителей свидетельствует об устойчивом профессиональном росте и стремлении к развитию.