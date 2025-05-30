В Киргизии задержали сотрудников запрещенного СМИ, призывавших к беспорядкам

Представители правоохранительных органов Киргизии задержали двоих сотрудников запрещенного в стране СМИ Kloop Media, призывавших к организации массовых беспорядков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

«В рамках уголовного дела, возбужденного по факту призывов к массовым беспорядкам, задержаны <...> главный видеоредактор и оператор-монтажер [Kloop Media]», — говорится в сообщении.

Из него следует, что сейчас сотрудники СМИ находятся в следственном изоляторе.

В апреле в Киргизии задержали двоих подозреваемых в причастности к подготовке массовых беспорядков. Под стражей оказались мужчина 1978 года рождения из Токтогульского района и женщина. Их обвинили в подготовке массовых беспорядков и незаконных акций в Чуйской области и других регионах страны.

По данным министерства внутренних дел Чуйской области, задержанная женщина монтировала «различные провокационные видео». Кроме того, через нее проводились банковские операции по легализации и передаче денежных средств другим пособникам преступления.

Ранее в Киргизии пригрозили задержать бывшего президента Курманбека Бакиева в случае его возвращения в республику.