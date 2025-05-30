Самолет президента Либерии совершил жесткую посадку

Самолет президента Либерии Джозефа Боакая совершил жесткую посадку. Об этом сообщила британская вещательная корпорация «Би-би-си».

По данным СМИ, ЧП произошло вечером 29 мая. У борта выявили неисправность шасси при приближении к взлетно-посадочной полосе, что привело к жесткой посадке. Лидер Либерии летел с мероприятий по случаю 50-летия Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в Нигерии. Он не получил травм, уточнили журналисты.

В связи со случившимся все ночные рейсы в международном аэропорту Монровии отменили до утра 30 мая.

Управление аэропортами Либерии подтвердило «неприятную ситуацию, которая едва не привела к трагедии», с участием президентского самолета и объявило о проведении расследования.

«Инфраструктура взлетно-посадочной полосы полностью соответствует международным стандартам безопасности полетов», — сказали в ведомстве.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства.

25 мая в Бурятии вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, едва оторвавшись от взлетной площадки. Вертолет Ми-8МТВ-1 был вынужден экстренно вернуться на землю сразу после взлета — во время контрольного висения произошел резкий скачок частоты вращения несущего винта — так называемый «заброс», что вынудило экипаж совершить жесткую посадку прямо на взлетной площадке.

Ранее стало известно, что разбившийся в Южной Корее самолет проводил учения.