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В России завершился первый поток программы «Мастерская новых медиа»

Владимир Тодоров: мастерская новых медиа стала точкой синергии
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Пресс-служба Мастерской новых медиа

За время работы первого в 2025 году потока образовательной программы для медиа- и PR-специалистов «Мастерская новых медиа» удалось доказать, что создание мультиформатных проектов – это реально, заявил директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру», продюсер в Okko Владимир Тодоров.

«Участникам за три месяца объяснили, как работают различные форматы контента вместе, потому что мультиформатный контент – это про сочетание нескольких форматов и каналов на основе единой фактуры», — сказал он.

Всего в первом потоке приняло участие рекордное количество людей (52 человека на место). Отбор прошли представители России, Италии, Белоруссии и Эстонии. На протяжении 3 месяцев более чем 80 экспертов отрасли делились с участниками своим опытом.

В мастерской Владимира Тодорова участники разрабатывали медиапроекты вместе с экспертами «Ленты.ру», Rambler&Co и Okko.

«Мастерская стала точкой синергии и для грантовых институтов в лице Института развития интернета, который обратил внимание на проекты участников, и для самих профессионалов в сфере медиа», — добавил Тодоров.

Наставниками для участников также стали стали теле- и радиоведущий Владимир Соловьев и телеведущий, директор института медиа НИУ ВШЭ и «Первой академии медиа» РЭУ им. Г.В. Плеханова Эрнест Мацкявичюс.

В настоящее время сообщество «Мастерской новых медиа» представляют более 1300 медийщиков из России и других стран.

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