Врач рассказала, какие напитки дадут прилив бодрости

Чаи с розмарином, имбирем и шалфеем помогут получить энергию и взбодриться. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, в шалфее есть флавоноиды, которые дают энергию. Кроме того, он стимулирует нервную систему и активизирует когнитивные способности, что помогает улучшить память и концентрацию. Имбирь обладает тонизирующим эффектом, может ускорить кровообращение и обмен веществ.

«Важно выделить и розмарин. Он усиливает приток крови к мозгу и насыщает его кислородом. Это хорошо влияет на общую продуктивность, память и внимание», — добавила Дюваль.

Однако врач предупредила, что при наличии хронических болезней перед употреблением напитков важно проконсультироваться со специалистом.

Тренер по фитнесу до этого говорил, что вода с лимоном поможет взбодриться утром, а также ускорить обмен веществ, вывести токсины и укрепить иммунитет. По его словам, напиток также улучшит состояние кожи, работу пищеварения, выработку желчи и поможет уменьшить вздутие живота.

Ранее врач назвала продукты, которые помогут быстро взбодриться утром.