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Девушка-подросток из Петербурга оказалась в реанимации из-за голосов в голове

В Петербурге девушка-подросток оказалась в реанимации из-за голосов в голове
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Depositphotos

В Петербурге 14-летняя девушка выпила таблетки по приказу голосов в голове и попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 28 мая в поселке Парголово. Девушка-подросток приняла большую дозу сильнодействующих препаратов, предназначенных для лечения депрессии и шизофрении. По словам пострадавшей, к этому ее принудили голоса в голове, которые она слышала. Случившемуся также предшествовала ссора несовершеннолетней с матерью.

В тяжелом состоянии подростка доставили в детскую Филатовскую больницу, где ее сразу поместили в реанимационное отделение. Подробной информации о ее состоянии не поступало.

До этого осужденный в ОАЭ гражданин России вышел на свободу и вернулся на родину, чтобы напасть на жену из-за голосов в голове. Женщина обратилась в полицию.

Ранее нейрофизиологи нашли сбои в цепях нейронов, из-за которых шизофреники слышат голоса в голове.

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