Конкурс «Это у нас семейное» объединил участников из всех регионов страны

Более 13 тыс. человек подали заявки на конкурс «Это у нас семейное»

За первые сутки после старта конкурса «Это у нас семейное» к участию присоединилось 13 179 человек, представляющих 2 903 семьи со всей России, сообщает пресс-служба проекта.

Среди участников есть граждане России, проживающие за рубежом, включая Китай, Индию, Беларусь, Молдову, Казахстан и Киргизию.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова рассказала о результатах первого дня регистрации.

«По тому, как активно семьи подают заявки в первый день, мы видим: наш конкурс любят и ждали. Более 13 тыс. человек из всех 89 регионов страны уже зарегистрировались на участие, и есть даже те, кто уже выполнил первые обязательные задания! С нами семьи из городов-миллионников и маленьких деревень и сел. Самым маленьким участникам – пять лет. А прабабушке Азе Николаевне – 95 лет», — сказала она.

Отмечается, что конкурс открыт для семейных команд, состоящих из четырех и более человек, представляющих три и более поколения. В составе команд больше всего детей (почти 4 тыс.) и родителей (более 3 тыс.). Также в проекте участвуют более 2 тыс. бабушек и дедушек, средний возраст которых составляет 65 лет.

В семьях, подавших заявки, воспитывается от одного до 20 детей. Рекорд по количеству участников установила команда из Свердловской области, представленная 30 членами семьи.

Напомним, о запуске второго сезона конкурса стало известно 27 мая во время заседания Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». Председатель совета, президент России Владимир Путин отметил значимость проекта.

«Конкурсный принцип доказал свою эффективность и был применен в других проектах платформы, которые теперь создают новые возможности не только для управленцев, а для всего российского общества. Вот, например, конкурс «Это у нас семейное» – получился, очевидно получился: 600 тыс. людей, по-моему, там. Это о чем-то говорит, правда? Получился», – отметил президент.

По его словам, вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и ее интересов.

Конкурс «Это у нас семейное» является самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2025 году он стал частью национального проекта «Семья».