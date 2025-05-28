93-летняя блогерша описала встречу с Путиным словами «трогает до мурашек»

93-летняя тревел-блогерша Евгения Семенова, проживающая в Свердловской области, описала встречу с президентом РФ Владимиром Путиным фразой «трогает до мурашек». Слова путешественницы приводит Life.ru.

Пенсионерка встретилась с Путиным на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в Москве. По ее словам, встреча с президентом прошла очень душевно. Она призналась, что почувствовала небольшое волнение, когда глава государства обратился лично к ней.

«Я даже растерялась, когда еще передо мной многие не выступили, а Владимир Владимирович Путин говорит: «Бабушка Женя, рассказывай». И вот, понимаете, вот эта вот неформальность, вот это все хорошо, вот настолько это трогает сердце до мурашек», — поделилась своими эмоциями пенсионерка.

До этого в Набережных Челнах родители решили назвать новорожденного сына в честь Владимира Путина. Мальчик получил имя Мир-Святомир-Владимир. Отец ребенка отметил, что такое имя должно принести ему удачу.

Мир-Святомир-Владимир стал 15-м ребенком в семье. У мальчика также есть брат с именем Род-Природа-Родушка и сестра — Россия-Святоссия-Святороссия.

Ранее появилось видео с восхитившим Путина пенсионером из Белгорода.