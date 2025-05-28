Россиянин через балкон ворвался в чужую квартиру с утюгом и попал на видео

В Ярославле неадекват с утюгом ворвался в чужую квартиру через балкон

В Ярославле мужчина с утюгом через балкон ворвался в квартиру к соседям, побыл там непродолжительное время и вернулся обратно. Приключения ярославца попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Жесть Ярославль».

Инцидент случился в ночь на 28 мая в доме 28б по улице Ньютона. По словам очевидцев, мужчина в неадекватном состоянии перелез через перила балкона на четвертом этаже и проник в квартиру к соседям, разбив дверь балкона утюгом. Там он пробыл некоторое время, ничего не взяв, кроме йогурта из холодильника. Позже он тем же путем вернулся домой. Свидетели случившегося вызвали полицию. Попасть внутрь помещения правоохранители не смогли, так как нарушитель общественного порядка их не пустил. Чтобы скрыться от полицейских, мужчина вновь перелез через перила балкона и хотел уйти от преследователей, но сорвался.

По информации канала, пострадавшего с тяжелыми травмами забрали в больницу.

Ранее в Красноярском крае возбудили дело в отношении неадеквата, сломавшего руку женщине на ГРЭС.