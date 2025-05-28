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«Будет теплее нормы»: синоптик о предстоящем лете в России

Синоптик Леус: предстоящее лето в России будет теплее нормы
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Depositphotos

Утверждение о том, что предстоящее лето в России будет аномально жарким — не более чем разговоры. Жаркий сезон не будет сильно отличаться от своей климатической нормы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Предстоящее лето по своим климатическим характеристикам будет теплее нормы, но ненамного, а примерно на 1-1,5 градуса. Наибольшее тепло нас ждет в июне-июле, август будет менее отличаться от нормы», — рассказал эксперт.

22 мая Леус сообщил, что в Москве наступило метеорологическое лето.

По его словам, в ночь на 22 мая минимальная температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ составила +6,2°C. Несмотря на это, в течение дня воздушные массы «активно прогревались», и к вечеру температура воздуха превысила отметку в +23°C.

Ранее родителей предупредили о симптомах перегрева у детей.

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