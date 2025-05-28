Россиянам назвали три напитка, которые помогут укрепить иммунитет

Конопляное и кешью молоко помогут эффективно укрепить иммунитет. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, в этих видах молока содержится большое количество цинка, растительных белков и полезных жирных кислот. Это положительно влияет на иммунную функцию, состояние кожи, сердца и мозга. Кроме того, они советуют пить лимонно-имбирный чай, в котором есть антиоксиданты и витамин С, который помогает укрепить вашу иммунную систему.

Еще один вариант — смешанный фруктовый сок, например, из цитрусовых и арбуза.

«Витамин С, витамин А, магний и аргинин — все это питательные вещества, которые естественным образом содержатся в арбузе и помогают поддерживать здоровую иммунную систему», — отметили в сообщении.

Доктор фармацевтических наук Марси Пилат, сотрудник Научного центра здравоохранения Университета Теннесси до этого говорила, что зеленые листовые овощи, рис, фасоль, какао, орехи и темный шоколад поддерживают в организме оптимальный уровень магния — минерала, укрепляющего кости и иммунную систему.

Ранее ученые выяснили, что дневной свет помогает иммунитету бороться с инфекциями.