Жителя Камчатки задержали за оправдание терроризма

На Камчатке задержали жителя региона по подозрению в оправдании терроризма

Жителя Камчатки задержали правоохранительные органы по подозрению в оправдании терроризма. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ, передает ТАСС.

«В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса России (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет)», — отметили там.

По данным ведомства, в данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Утверждается, что житель города Елизова в мессенджере Telegram поддерживал и одобрял украинское праворадикальное движение, а также выражал поддержку и его активному стороннику, принимавшему участие в боевых действиях на стороне Украины против России.

16 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге местного жителя обвинили в оправдании и пропаганде терроризма, а также в попытке вступить в террористическую организацию и вооруженное формирование. Уголовное дело возбудили следователи Центрального района города.

Ранее под Тюменью религиозные деятели склоняли последователей финансировать террористов.