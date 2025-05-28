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«Поздно расцветают»: 30-летние россияне начали отказываться от брака

Психолог Валуева: отказ заводить семью после 30 лет – следствие личной травмы
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F8 studio/Shutterstock/FOTODOM

В интернете распространяется новое понятие – late bloomers или «позднецветущие». Так называют людей старше 30 лет, которые не имеют романтического опыта и не создают семью. Причин у этого явления может быть много, в том числе – социальная тревожность, стремление к идеалу и страх быть отвергнутым, рассказала 360.ru психолог Анастасия Валуева.

Отметим, что, согласно выводам специалистов, брак влияет на процесс старения мужчин и женщин. Как сообщала газета «Известия» со ссылкой на соответствующее исследование, женатые мужчины стареют значительно медленнее, чем их никогда не вступавшие в брак сверстники. Кроме того, оказалось, что комфортная супружеская жизнь помогает снизить уровень смертности среди женщин на треть, даже если впоследствии замужество обернется разводом.

Что касается late bloomers, то они, по мнению Валуевой, долго не решаются на отношения из-за того, что страдают от перфекционизма и завышенных ожиданий, поэтому ждут идеального партнера – однако, другим людям сложно соответствовать этим стандартам. Часто также они отказываются от отношений из-за пережитого ранее травматичного опыта, либо желания построить хорошую карьеру.

«Люди сознательно откладывают личную жизнь, погружаясь в работу или саморазвитие, — пояснила Валуева. – Они ставят жизнь на карьеру и потом оказываются в ситуации, когда навыки общения с потенциальными партнерами не развиты и время как будто бы уже ушло».

Еще одной причиной распространения подобного явления она назвала низкую самооценку человека, который считает себя недостаточно интересным или привлекательным для других. Кроме того, к категории late bloomers относятся аромантики и асексуалы, которые не имеют потребности в романтических отношениях, отметила психолог.

Она порекомендовала «позднецветущим» перестать сравнивать себя с другими и чаще практиковать общение с людьми.

«Следует начинать с малого. Не нужно сразу стремиться к серьезным отношениям», — посоветовала специалист.

Кроме того, по ее мнению, важно поработать над самооценкой, походить к психологу или почитать книги на эту тему. Встречаться с людьми важно в комфортных для себя условиях – например, на тематических мероприятиях. Также Валуева призвала late bloomers игнорировать токсичные замечания в свой адрес и дистанцироваться от людей, выражающих негативное мнение на их счет. В конечном итоге «позднецветущие» создают крепкие отношения и реже разводятся, так как относятся к этому более серьезно, заключила психолог.

Ранее стало известно, как отсутствие партнера в молодости влияет на заработок и благополучие.

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