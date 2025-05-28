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Сотрудницы Секретной службы США подрались под окнами Обамы

В США две сотрудницы Секретной службы на дежурстве устроили драку у дома Обамы
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В Вашингтоне две сотрудницы американской Секретной службы подрались около особняка бывшего президента США Барака Обамы во время дежурства. Об этом пишет The Daily Mail.

Как сообщает газета, инцидент произошел 21 мая около 2:30 (9:30 мск). На аудиозаписи, записанной перед дракой, слышно, как одна из женщин-агентов зовет начальника и угрожает коллеге: «Могу ли я вызвать начальника перед тем, как надеру задницу этой девушке?».

В Секретной службе заявили, что отстранили участниц конфликта от работы до завершения результатов внутреннего расследования.

«У Секретной службы очень строгий кодекс поведения для всех сотрудников, и любое поведение, нарушающее этот кодекс, неприемлемо», — отметили в ведомстве.

Во время первого срока президента США Дональда Трампа охрана президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе его визита в Вашингтон устроила драку с протестующими. Эрдоган прибыл туда для встречи с американским коллегой. Несколько десятков местных жителей устроили акцию в знак протеста против приезда турецкого лидера. Митингующие вступили в перепалку с охраной Эрдогана, после чего завязалась драка. По меньшей мере девять человек пострадали и двое были арестованы.

Ранее экс-главу ФБР допросили после фото с призывом «убрать» Трампа.

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