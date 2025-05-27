Школьник баловался у мемориала и поджег его

В Усть-Донецке Ростовской области правоохранители расследуют обстоятельства возгорания мемориала «Павшим воинам». Об этом сообщает href=«https://www.rostov.kp.ru/online/news/6393845/» target=«_blank»>сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу районного МВД России.

Инцидент произошел на площади Ленина. По предварительной информации, мальчик зажег деревянную палку у памятника, а затем бросил ее рядом с ним. Огонь перекинулся на элементы конструкции.

«Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка произошедшему», — уточнили в ведомстве.

До этого в Петербурге задержали мужчину, который справил нужду у Вечного огня. Сотрудники правоохранительных органов увидели в его действиях признаки мелкого хулиганства.Сам петербуржец признал свою вину, ему назначили наказание в виде семи суток ареста.

Ранее в Новороссийске две девушки, предположительно учащиеся школы, использовали Вечный огонь вместо зажигалки — нарушительниц ищет полиция.