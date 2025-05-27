На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьник баловался у мемориала и поджег его

В Усть-Донецке школьник поджег военный мемориал
close
Telegram-канал «Don Mash»

В Усть-Донецке Ростовской области правоохранители расследуют обстоятельства возгорания мемориала «Павшим воинам». Об этом сообщает href=«https://www.rostov.kp.ru/online/news/6393845/» target=«_blank»>сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу районного МВД России.

Инцидент произошел на площади Ленина. По предварительной информации, мальчик зажег деревянную палку у памятника, а затем бросил ее рядом с ним. Огонь перекинулся на элементы конструкции.

«Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка произошедшему», — уточнили в ведомстве.

До этого в Петербурге задержали мужчину, который справил нужду у Вечного огня. Сотрудники правоохранительных органов увидели в его действиях признаки мелкого хулиганства.Сам петербуржец признал свою вину, ему назначили наказание в виде семи суток ареста.

Ранее в Новороссийске две девушки, предположительно учащиеся школы, использовали Вечный огонь вместо зажигалки — нарушительниц ищет полиция.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами