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Пенсионерка отбилась от грабителя с помощью бутылки с водой

WOB: в Малайзии 71-летняя женщина дала отпор грабителю, используя бутылку
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Shutterstock

В Малайзии 71-летняя женщина отбилась от грабителя с помощью бутылки с водой, пишет World of Buzz.

По данным СМИ, пожилая женщина ехала домой на мотоцикле после посещения рынка, когда к ней подъехал мужчина и заявил, что является сотрудником полиции, которому необходимо провести проверку. Однако заметив, что собеседник не был в форме, пенсионерка заподозрила неладное и не поддалась на обман.

В этот момент грабитель внезапно схватился за золотую цепочку, которую носила женщина. В результате цепь порвалась пополам — одну половину мужчина успел забрать, а вторая осталась у хозяйки. Собравшись с силами, пенсионерка схватила пластиковую бутылку с водой и начала отбиваться. Преступник попытался вырвать оставшуюся часть украшения, но безуспешно. В итоге он скрылся с места происшествия.

В результате инцидента женщина получила незначительные ссадины и ушибы. По словам ее сына Элвина, никто из очевидцев не пришел на помощь, вероятно, приняв происходящее за бытовую ссору. Однако после того, как все стало ясно, окружающие оказали поддержку пострадавшей. В полиции добавили, что подозреваемый уже задержан.

Ранее пожилой мужчина отбился от грабителя джинсами и стал местной знаменитостью.

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