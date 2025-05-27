Пожилой рабовладелице из Балашихи вынесли приговор

Жительнице Балашихи Наталье Бутенко вынесли приговор за удержание людей в рабстве. Об этом сообщает корреспондент Рен ТВ из зала суда.

Суд установил, что 62-летняя Бутенко вместе с сообщниками обманом заманивала в Подмосковье приезжих, обещая им хорошо оплачиваемую работу. Людей селили в квартиру, отбирали документы и заставляли просить милостыню на улице. За непослушание рабов избивали. Всего в заточении в квартире пенсионерки были пятеро мужчин и одна женщина.

О ситуации стало известно в конце апреля. Один из пострадавших смог обо всем рассказать прохожей, которая обратилась к волонтерам. Таким образом мужчину спасли, а после вызволили остальных рабов.

Несмотря на серьезность обвинений, суд назначил подсудимой наказание меньше запрашиваемых шести лет — женщину приговорили всего к году и десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Ростовской области мужчины завели рабов и заставили их работать на сельхозугодиях.